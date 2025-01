UPA da Ribeira - Divulgação

Publicado 23/01/2025 17:47

O Hospital Municipal Doutor Celso Martins e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Ribeira registraram 144.025 atendimentos no ano de 2024. Os dados foram divulgados pela Prima Qualitá Saúde, responsável pela administração das unidades em parceria com a secretaria municipal de Saúde de Cachoeiras de Macacu.

A gerente de contrato das unidades em Cachoeiras de Macacu, Márcia Abrahão, destacou a importância do trabalho desenvolvido ao longo do ano. “Os números revelam um comprometimento contínuo com a população do município. Estamos trabalhando para oferecer um atendimento eficaz, com profissionais qualificados e uma infraestrutura que garanta a resolutividade dos casos que chegam diariamente às unidades”, comentou.

O Hospital Doutor Celso Martins realizou 80.792 atendimentos, contemplando diversas especialidades médicas e servindo à população com consultas, procedimentos e suporte emergencial. Já a UPA da Ribeira somou 63.233 atendimentos clínicos e pediátricos, além de 42.864 exames laboratoriais e de imagem, como raio-x.

Entre os pacientes, o sentimento também é positivo. Sebastião dos Santos, morador de Itaboraí, elogiou os profissionais. “Precisei de atendimento emergencial na UPA por conta de uma crise de pressão alta. Fui atendido rapidamente, e todos foram muito atenciosos comigo. Desde a recepção até os médicos, todos demonstraram muita competência. Também fiz alguns exames e tive os resultados no mesmo dia. Isso faz toda a diferença quando se trata de saúde. Agradeço a toda a equipe pelo cuidado e pela dedicação”, afirmou.