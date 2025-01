Lança perfume explodiu dentro de um ônibus - Reprodução

Publicado 03/01/2025 11:10

A explosão de uma carga de lança-perfume (cloreto de etila) dentro de um ônibus da Viação Rio Ita, na última terça-feira (31), na Rua Maurício de Abreu, em Cachoeiras de Macacu, deixou três idosos feridos. Uma mulher que seria a mulher responsável pelo transporte do material foi presa por tráfico de produto ilícito, especificado pelo Ministério da Saúde como substância estupefaciente, segundo a Lei nº 6.368/76.

A Polícia Militar foi acionada após relato prévio de violência doméstica por parte da mulher, mas a investigação mostrou conflito de versões e a "vítima" acabou confessando. Além do material ilícito, os policiais apreenderam com a acusada munições e drogas. Ela foi detida e conduzida à Delegacia de Cachoeiras de Macacu, onde o caso foi registrado, e poderá responder na justiça por tráfico de drogas, crime com penas de até 15 anos de reclusão.