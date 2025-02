Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora - Divulgação

Publicado 06/02/2025 15:17

O município de Cachoeiras de Macacu registrou 33 casos de Febre Oropouche no mês de janeiro, de acordo com dados coletados pela Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância Epidemiológica municipal. NO total, 19 bairros registraram casos da doença, sendo a maior ocorrência em Boa Vista, Guapiaçu, Taboado e Papucaia, com três casos cada.

No Estado do Rio de Janeiro, foram notificados 99 casos de febre de Oropouche nas primeiras quatro semanas do ano. Em todo o país foram 2.790 notificações. A confirmação da doença se dá por exame de sangue analisado peloLaboratório Central de Saúde Pública (LACEN).



A doença apresenta sintomas muito parecidos com a Dengue e é transmitida pelo mosquito maruim, mais conhecido como mosquito pólvora. Esse tipo de mosquito gosta de ambientes de mata e matéria orgânica como frutas e folhas.

O Ministério da Saúde ressalta que não existe tratamento específico para a doença. Os pacientes devem permanecer em repouso, com tratamento dos sintomas. As medidas de prevenção da doença são as mesmas recomendadas para prevenir enfermidades transmitidas por mosquitos: usar repelentes especiais para gestantes nas áreas expostas do corpo; usar roupas compridas de cor clara; e usar mosquiteiros e telas nas residências.