Os três ocupantes do caminhão saíram sem ferimentos aparentes - Reprodução redes sociais

Publicado 11/02/2026 00:00

Um caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira às margens da RJ-116, na altura da Serra de Cachoeiras de Macacu, na manhã desta quarta-feira (11). O veículo acabou atingindo um rio próximo à rodovia, o que levou à interdição parcial do trecho no sentido Nova Friburgo e causou lentidão no trânsito.

O acidente foi registrado pouco depois da praça de pedágio. Informações preliminares apontam que o motorista teria perdido o controle da direção antes de o caminhão deixar a pista. Motoristas que passaram pelo local relataram que o veículo seria de uma distribuidora do setor de bebidas e alimentos, embora essa informação ainda não tenha sido oficialmente confirmada.

Para garantir a segurança de quem trafega pela rodovia e permitir o trabalho das equipes responsáveis, uma faixa precisou ser bloqueada. Não há confirmação, até agora, sobre a necessidade de interrupção total do fluxo nem previsão para a retirada do caminhão.

Com o impacto da queda, o veículo sofreu danos significativos. Apesar da gravidade da ocorrência, os três ocupantes conseguiram sair sem ferimentos aparentes, e não houve registro imediato de vítimas.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.