Exposição interativa do Chaves acontece no Via Parque Shopping - Reprodução ExpoChaves

Exposição interativa do Chaves acontece no Via Parque ShoppingReprodução ExpoChaves

Publicado 12/02/2026 10:23

A Secretaria de Cultura de Cachoeiras de Macacu divulgou duas novas atividades do Passaporte Cultural RJ, iniciativa que busca ampliar o acesso da população a experiências artísticas e educativas fora do município. As próximas programações incluem visitas guiadas na capital fluminense, com propostas que valorizam tanto o entretenimento quanto a reflexão sobre arte e identidade.

A primeira saída acontece no dia 19 de fevereiro, com destino à exposição “Chaves – A Exposição”, no Rio de Janeiro. A mostra imersiva convida o público a revisitar cenários marcantes do seriado que conquistou diferentes gerações, proporcionando uma experiência que mistura memória afetiva, humor e cultura popular. A proposta é oferecer aos participantes um passeio nostálgico, capaz de conectar passado e presente por meio de um dos personagens mais queridos da televisão.

Já no dia 27 de fevereiro, o grupo seguirá para o Museu de Arte do Rio (MAR), equipamento cultural reconhecido por promover o diálogo entre educação, diversidade e produção artística brasileira. O espaço reúne exposições que abordam história, território e contemporaneidade, estimulando novas formas de compreender a cultura e a sociedade.