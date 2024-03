O ogro Shrek (ilustração ) - DreamWorks Picture

Publicado 29/03/2024 07:17 | Atualizado 29/03/2024 07:18

Cambuci- Em 21 de dezembro de 2023, um cambuciense de 41 anos, conhecido como Shrek ( nome de um famoso e simpático personagem de cinema) foi assassinado ao sair de uma casa de festas, no Bairro Miguelito.

Na recente quinta-feira (28) foi preso o segundo acusado, no Heliporto de Farol de São Thomé, Campos dos Goytacazes, na hora em que desembarcava de um helicóptero oriundo de alguma das plataformas de petróleo da área oceânica.

Prisão de um dos dois acusados, já tinha sido feita pelos policiais da Delegacia de Polícia, Cambuci, em janeiro deste ano.

A 142ª DP é titularidade do delegado Marcio Caldas, e conta com uma equipe afinada. Em pouco tempo de atuação na cidade, já desvendaram vários casos com índice de 100% de fechamento.

NinoBellieny