Parque Aquático de Cambuci, patrimônio turístico e cultural da cidadeFoto- SF Notícias

Publicado 07/03/2024 08:40

Cambuci & Bom Jesus do Itabapoana- Tempestade que se abateu nesta quarta-feira (6) sobre o Noroeste Fluminense atingiu em especial os dois municípios.

Em Cambuci, o dia escureceu mais cedo, às 16 horas, com volume de água de 61 milímetros, registrados pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais-Cemaden, durante três horas.

Felizmente não aconteceram fatos graves, embora o Parque Aquático tenha ficado inundado, algo comum quando chove demais na cidade, e ruas alagadas em alguns bairros.

BOM JESUS DO ITABAPOANA

Localizado na divisa com o Espírito Santo, durante uma hora choveu o suficiente para que as ruas mais baixas do Centro da cidade fossem alagadas, e no Bairro Soledade, três casas foram avariadas pela intensidade do temporal, com a Defesa Civil do município tomando as medidas de segurança necessárias.



Centro de Bom Jesus do Itabapoana-RJ Foto Marcia Amorim

As margens da RJ-186, no trecho Bom Jesus e Itaperuna, foram tomadas pelas águas, uma região de muitas propriedades rurais, com o gado ficando ilhado.

Em ambas os municípios, o trabalho de limpeza e avaliação começou ontem mesmo feito pelas prefeituras.