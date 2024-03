Em vermelho, o município de Cambuci, destacado no mapa da Região Noroeste do estado do Rio - Arquivo

Em vermelho, o município de Cambuci, destacado no mapa da Região Noroeste do estado do RioArquivo

Publicado 29/03/2024 11:19 | Atualizado 29/03/2024 11:23

Cambuci- A quinta-feira foi agitada para os galáticos do 36º BPM na Cidade Simpatia, como Cambuci é também conhecida. Vamos aos dois episódios da PMFlix:

Deu Bandeira- Na Praça da Bandeira, guarnição fechada encontrou em uma casa no Centro, um celular, dinheiro em espécie, e quatro pinotes de cocaína numa roda de aspirações, planos mirabolantes e venda de pó, onde também um menor participava, tendo este ficado aos DP cuidados do Conselho Tutelar Municipal e o adulto preso na 142º DP.

Nas Asas da Lei- Rua da Saúde, Morro do Guarani. Neste episódio a carga de drogas foi maior, os incansáveis do 36º BPM, apreenderam 407 pinotes de cocaína, duas buchas de maconha, uma balança de precisão, dois celulares, agenda, 379 reais, e o que pode também complicar a vida de quem estava neste movimento, duas aves, uma maritaca e um coleiro, espécies protegidas por lei federal, e para serem criadas em cativeiro é preciso a forma legal, certificada pelo IBAMA.



Os dois personagens fora-da-lei, um de 48 anos de idade e outro de 21, foram detidos na Sala Vip da 142ª DP até a transferência para a Casa de Dona Custódia.

NinoBellieny