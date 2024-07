Guarnição fechadíssima do trigésimo sexto - SF Notícias

Publicado 31/07/2024 09:10

Cambuci- Policiais do 36º BPM/Pádua, receberam uma denúncia de que, em uma casa na Avenida José de Souza Faria, no Centro da cidade, havia um rifle calibre 28, sem marca definida, mais 24 projéteis novos e 11 detonados. O dono do material estava ausente, mas vai responder a inquérito policial na 142ª DP/Cambuci.

Miracema- Na Princesa do Noroeste, outro grupo de agentes do 36 BPM prendeu um indivíduo armado com uma pistola 9mm, com kit rajada completo e quantidade expressiva de maconha e cocaína.

Durante a anotação do caso na 137ª Delegacia de Polícia, os policiais descobriram que o moço ainda tinha mais drogas estocadas em endereço logo checado, sendo encontrado mais cocaína em um total de 1.600 pinotes

O cidadão revelou-se aos olhos da PM pelo clássico modo: ficou perceptivelmente nervoso quando se deparou com a guarnição e o chão tremeu. E aí, é mais um disponível para a PCERJ.

NinoBellieny