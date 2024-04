IFF Cambuci-RJ - O Dia

Publicado 06/04/2024 18:46 | Atualizado 06/04/2024 18:47

Região Noroeste- Servidores do IFF-Instituto Federal Fluminense de três unidades do Noroeste, Itaperuna, Pádua e Cambuci, aderiram à greve da categoria em todo o país. Em Itaperuna já começa na segunda-feira (8).

A paralisação inclui 230 escolas em 18 estados, envolvendo professores, técnicos, e administradores, além do Colégio Pedro II, Instituto Benjamim Constant e Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro



Segundo o Sinasefe – Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, os trabalhadores reivindicam a recomposição salarial correspondente à inflação dos últimos anos, com variação de 22% a 34%, e querem também uma reestruturação de carreiras e revogação de normas aprovadas por governos anteriores.

A proposta do Governo Federal consiste em um reajuste de 9% dividido em dois anos: 2025 e 2026. Em Itaperuna, depois de uma assembleia híbrida no Campus local, a greve foi aprovada para começar na segunda-feira, 8 de abril, em Pádua, dia 10 e em Cambuci, dia 15.



NinoBellieny