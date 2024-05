A ferramenta utilizada no crime, (Imagens ilustrativas). - APX

Publicado 14/05/2024 15:58 | Atualizado 14/05/2024 15:59

Cambuci- Atingido violentamente por uma cavadeira, instrumento de uso manual para cavar buracos, principalmente em construção de cercas, um senhor de 39 anos ainda teve tempo de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar até o Hospital Moacyr Gomes de Azevedo, no Centro, onde permanece em estado grave, desde segunda-feira (13), dia do atentado.

Os golpes foram desferidos por um conhecido da vítima, morador próximo do local do ataque, a Rua Fidélis Dias Terra, no Bairro Cidade Alta, e atingiram o pescoço, crânio e outras partes do corpo, registros de que o agressor não teve piedade ao utilizar a ferramenta como arma.

Policiais do 36º BPM/Pádua, conseguiram prender rapidamente o sujeito, e este confessou o crime, sem ainda dizer a motivação.

A cavadeira encontrada em um pasto, ficou guardada para ser periciada. A violência do crime e a frieza do homem de 47 anos, apresentado na 142ª DP/Cambuci, impressionou até mesmo aos policiais mais experimentados.

NinoBellieny







