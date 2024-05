Policiais do 36º BPM - sfnotícias

Publicado 10/05/2024 08:17 | Atualizado 10/05/2024 08:19

Cambuci- A noite de quarta-feira (8) foi tumultuada na Rua Étore Defante, no Bairro Miguelito. Um rapaz foi alvo de 4 disparos de arma de fogo, sendo socorrido imediatamente para o Hospital Moacyr Gomes de Azevedo, em Cambuci onde permanece internado, e mesmo com a quantidade de projéteis que o atingiram, não corre risco de morte.

A vítima de 20 anos de idade, contou aos policiais do 36º BPM/Pádua quem era o autor dos tiros, resultando na prisão do pistoleiro poucas horas depois. O motivo do crime derivou-se de uma disputa territorial de facções do tráfico.



Na 142ª DP/Cambuci, o delegado Márcio Caldas e o chefe de polícia Hélio Billo, registraram o caso do moço de 21 anos, levado depois para uma casa de custódia.



NinoBellieny