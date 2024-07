Publicado 10/07/2024 17:38 | Atualizado 10/07/2024 17:39

Cambuci- Os policiais do 36º BPM foram à Rua Projetada, no Bairro Guarani, sabedores de que um camarada estava usando a própria casa como armazém de drogas, com um mandado de busca e apreensão, entraram no recinto.

As cobiçadas marioletes 36] BPM

Dentro, acharam 70 buchas de maconha, 76 pinotes de cocaína e 1.000 tubos vazios.

Um suspeito, de 40 anos de idade e o irmão, sem idade declarada, foram levados à 142ª DP/Cambuci, dirigida pelo titular Marcio Caldas e inspetor-chefe Hélio Billo.

Os produtos ilícitos estão apreendidos, periciados e com o laudo em breve anexado à ocorrência.





NinoBellieny