Publicado 19/09/2024 09:03 | Atualizado 19/09/2024 09:08

Cambuci- No dia 15 recente, uma motocicleta Dafra Super 50, foi furtada, e na terça-feira (16) já estava sendo usada por um rapaz que, ao perceber a chegada de uma guarnição, deixou a moto no chão, e tentou fugir, mas os policiais do 36º BPM o contiveram.

Durante revista corporal, na sacola que ele carregava, havia uma camisa do Clube de Regatas Flamengo também furtada com a motocicleta.

O dono do veículo foi comunicado, e na 142ª DP/Cambuci, registrou o fato, e fez um boletim de ocorrência da recuperação do patrimônio.

Já o suspeito, foi liberado para responder à Justiça em liberdade. Á noite, o mesmo indivíduo cometeu crime semelhante, foi detido, apresentado à mesma DP, e outra vez liberado...

Itaocara- Na quarta-feira (18) , os fardas-azuis do 36º BPM frustraram os planos de vendas de um outro elemento que, transportava drogas do Rio de Janeiro para Aperibé. Em sua bagagem, estavam sete rapaduras de maconha pesando 4.173 quilos, e uma de cocaína, com 993 gramas, todas apresentadas na 135ª DP/Itaocara, onde ficou detido o rapaz.

NinoBellieny