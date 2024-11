Carro envolvido na colisão - São João do Paraíso

Publicado 12/11/2024 09:27

Cambuci- Luís Ferreira. de 62 anos, passava pela Curva do Nero, na RJ-202, no distrito cambuciense de São João do Paraíso, quando sua bicicleta sofreu colisão de um automóvel. Luís não resistiu aos graves machucados, não havendo tempo de ser socorrido pelos bombeiros do Grupamento Militar de Italva, cidade mais próxima.

Os ocupantes do veículo envolvido no acidente, cuja dinâmica ainda não foi revelada, não se feriram. O ciclista era pessoa muito querida na comunidade.

NinoBellieny