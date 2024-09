Campus Avançado do IFF Cambuci-RJ - O Dia-Arquivo

Publicado 30/09/2024 10:49

Cambuci- Até segunda-feira (7) estarão abertas as inscrições para o processo seletivo do IFF-Instituto Federal Fluminense, Campus Avançado de Cambuci.

Os que passarem vão entrar na unidade no primeiro semestre de 2025. São 105 vagas para os cursos técnicos integrados em Agropecuária, Agroecologia e Concomitante em Agropecuária, todos de graça.

As inscrições podem ser feitas no endereço digital AQUI ou pessoalmente no IFF Cambuci,às segundas, terças e quintas-feiras, das 8 horas e 30 minutos às 17 horas, e quartas e sextas-feiras, das 8 horas e 30 minutos às 12 horas.O Edital N.º 175/2024 está acessível no Portal de Seleções, e dúvidas podem ser resolvidas WhatsApp 22- 2726-1560.A inscrição custa 30 reais, paga por Pix, cartão de crédito ou Guia de Recolhimento da União.