Águas do Paraíba conseguiu antecipar a solução de abastecimento na área central da cidadeFoto Portal Viu/Divulgação

Publicado 26/12/2022 20:05

Campos – Depois de quase uma semana suspenso – por causa da destruição de parte da rede na última segunda-feira (19), após o rompimento do dique localizado na Avenida XV de Novembro, no centro da cidade -, o abastecimento de água na área central de Campos dos Goytacazes (RJ) está estabilizado.

Houve transtorno em alguns bairros que ficaram sem água até a véspera de Natal; a previsão era de que voltaria à normalidade nesta segunda-feira (26), mas Águas do Paraíba conseguiu antecipar, implantando uma nova adutora no local; com isto, na última sexta-feira (23) o problema já estava solucionado.

No entanto, há risco de falta de água em localidades da Baixada Campista nesta terça-feira (27); a concessionária está informando que o abastecimento nas localidades de Boa Vista, Farol de São Thomé, Santo Amaro e Baixa Grande será interrompido, das 8h às 16h, para realização de uma manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) Boa Vista.

A empresa explica que a intervenção visa manter a eficiência dos serviços no período de verão e orienta os moradores da região apontada a fazer uso consciente da água durante esse período; “em caso de dúvida ou solicitação de caminhão-pipa, entre em contato pelos canais de relacionamento: WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, ou pelo 0800 772 0422”, indica.