Wladimir e Bruno Valle participaram de levantamento feito pelos técnicos na manhã desta quarta-feira Foto César Ferreira/Secom

Publicado 21/12/2022 11:15

Campos – No máximo, em 180 dias a obra de reconstrução de parte do dique do Rio Paraíba, que desabou na noite de segunda-feira (19), em Campos dos Goytacazes (RJ), deverá estar concluída, prevê o prefeito Wladimir Garotinho, com base em avaliação do subsecretário de Estado das Cidades, Bruno Valle; ambos estiveram no local, na manhã desta quarta-feira (21), juntamente com técnicos dos governos municipal e estadual, definindo as ações imediatas e as definitivas.

Wladimir comenta que, de acordo com os estudos, não é um trabalho simples: “em uma semana, no máximo, saberemos em definitivo qual é a solução técnica para resolver esse problema; a estimativa feita na inspeção realizada nesta manhã é de que a conclusão da obra aconteça em 180 dias; porém, o emergencial já está sendo iniciado”.

Neste primeiro momento das ações em parceria da prefeitura com o governo estadual foram feitas topografia, sondagem e avaliação de laboratório para saber a solução técnica e, também, causas do acidente: “é provável que o laudo esteja concluído até amanhã; mas pode ser algo relacionado à galeria de água pluvial e uma adutora da concessionária Águas do Paraíba que passa pela área e não suportou o volume de água”, adianta o prefeito.

Com a utilização de um guindaste de alta capacidade de lança e obtenção de peso, que suporta 75 toneladas, o carro que caiu às margens do rio no momento do desabamento foi retirado na manhã de hoje; Wladimir ressalta: “com a retirada do veículo, vai ser facilitado o trabalho de topografia, sondagem e de laboratório para identificar as questões relativas ao solo”.

Uma força-tarefa montada pelo Gabinete da Crise, envolvendo técnicos do município e do governo do Estado, passou praticamente todo o dia, nessa terça-feira (20) estudando medidas para recomposição emergencial do dique; paralelamente, Wladimir Garotinho articulava pessoalmente, no Rio de Janeiro, junto ao governador Cláudio Castro.

O prefeito buscou mecanismos de engenharia visando à solução emergencial do trecho que desabou e sua reconstrução em definitivo. As ações que estão sendo desenvolvidas na manhã desta quarta-feira são resultados da audiência do prefeito com o governador. A chuva deu uma trégua, mas o atendimento a moradores dos locais mais prejudicados continua.

O assunto foi pauta também da reunião do Gabinete da Crise. Segundo a primeira-dama, Tassiana Oliveira, as ações estão mantidas; ela destacou as forças-tarefas realizadas para levar alimentos e água, além de medicamentos e atendimentos médicos às famílias que ficaram isoladas na Região do Imbé e Lagoa de Cima e as desalojadas em Serrinha e Dores de Macabu e em Ururaí.

O problema no dique aconteceu na noite de segunda (19), quando, em menos de 12 horas, o município chegou a registrar, em pontos da área urbana, um acumulado de 200 mm, volume de precipitação superior ao verificado em sete meses (de abril a outubro deste ano), período em que choveu cerca de 130 mm.

Um trecho da pista afundou, provocando o desabamento de cerca de 200 metros de um trecho da pista do dique de contenção do Rio Paraíba do Sul, nas proximidades da Ponte Barcelos Martins; um carro que passava pelo local acabou sendo arrastado para o rio, porém o motorista foi resgatado, apenas sofrendo escoriações.