O Calçadão do Parque Santa Clara será inaugurado quinta-feira, em projeto com outras melhorias Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/12/2022 17:09

Campos – Infraestrutura que gera qualidade de vida é o que está reservado para os moradores do Parque Santa Clara, em Guarus, pelo governo municipal de Campos dos Goytacazes (RJ); na próxima quinta-feira (22), serão inaugurados mais de 1.500 metros de Calçadão, com academia ao ar livre, pelo prefeito Wladimir Garotinho.

O projeto consta ainda de área de lazer para as crianças e duas quadras de areia, uma destinada à prática de esportes como futebol e vôlei e outra para realização de atividade física. Na oportunidade, Wladimir irá assinar a Ordem de Serviço para o início das obras do Bairro Legal do Parque Santa Clara, Rio Branco e Novo Mundo, todas em parceria com o Governo do Estado.

Para definir as obras no Parque Santa Clara, o prefeito ouviu os moradores, revela a Secretaria de Comunicação (Secom): “o espaço também vai contar com pista para caminhada com piso inter travado e bosque; o Calçadão e itens como área para esporte e de lazer foram definidos com a anuência dos moradores, que fizeram as sugestões ao prefeito, quando realizou visita técnica durante as obras”.

As melhorias são apontadas como um sonho antigo dos moradores do parque. Na opinião do secretário de Obras, Infraestrutura e Habitação, Jorge William Cabral, o projeto de urbanização vai valorizar o bairro com o tratamento paisagístico e iluminação ornamental especial no espaço que será um importante Centro de Convivência”.

A Secom reforça que Parques Santa Clara, Rio Branco e Novo Mundo vão se tornar Bairro Legal: “a Ordem de Serviço, que tem parceria com o Governo do Estado, vai ser assinada pelo Prefeito Wladimir Garotinho durante a entrega do Calçadão”, diz, pontuando: “em novembro, foi aberta a licitação para as obras do Bairro Legal dos Parques Tarcísio Miranda, Santa Edwirges e Real”.

De acordo com o cronograma da Secretaria de Obras, atualmente, quatro bairros em Campos estão com ações em andamento por meio do programa Bairro Legal; são: Parque Esplanada, Parque Julião Nogueira e Cidade Luz; todos sendo realizados com recursos 100% da Prefeitura; no Parque Saraiva, as obras foram retomadas em parceria com o Governo do Estado.

A parceria entre prefeitura e Estado tem garantido inúmeros benefícios para Campos; a Secom enumera que, em setembro, Wladimir assinou o Termo de Cooperação e Convênio para obras do Bairro Legal do Novo Jóquei e Fazenda Goiabal, em investimento de mais de R$ 90 milhões: “as obras contemplam serviços de galeria subterrânea e base para rede de esgoto e água pluvial, asfaltamento, urbanização, calçada com piso tátil e paisagismo”.