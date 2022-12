Subsecretária de Turismo de Campos, Patrícia Cordeiro apontou a importância do setor na economia municipal - Foto Divulgação

Publicado 15/12/2022 19:55 | Atualizado 15/12/2022 20:18

Campos – Presidido pela prefeita de Quissamã (RJ), Fátima Pacheco, o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) marca mais um ponto importante para os municípios parceiros; trata-se do Workshop Rota Turística Regional Caminhos do Açúcar, realizado nesta quinta-feira (15) em São Fidelis.

Com visão de importância ampliada do setor turismo para a economia regional, o foco clareou temas como calendário de eventos e captação de recursos, além do papel do poder público neste processo, em palestra ministrada pelo doutor em Turismo, Eduardo Mielke, consultor técnico contratado pelo Cidennf; ele ressaltou que os consórcios estão se tornando cada vez mais uma referência de gestão municipal.

“A perspectiva é que o projeto seja bem colaborativo, fazendo com que cada município coopere no andamento das ações”, disse Mielke, pontuando: “com todo esse trabalho, temos o objetivo de resgatar, destacar as potencialidades”.

Outro fator relacionado como importante pelo consultor técnico é a colocação das potencialidades de uma forma que virem produtos de ‘prateleira’, “para que o mercado consiga enxergar a região como potencial, tanto na captação de turistas, quanto nos investimentos das áreas específicas vocacionadas”.

A subsecretária de Turismo de Campos dos Goytacazes (RJ), Patrícia Cordeiro, presidente da Instância de Governança Regional (IGR) da Costa Doce, participou do evento representando o município, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Felipe Knust; ela destacou a iniciativa da cooperativa.

“É muito importante o trabalho do Cidennf como principal instrumento para trazer à realidade projetos capazes de transformar nosso potencial turístico em produtos sólidos e sustentáveis”, assinalou Patrícia, avaliando: “esse encontro é um grande passo na consolidação de um projeto que diz respeito à nossa identidade”.

“O Caminho do Açúcar vai mostrar para o Brasil e para o mundo que nossa história merece ser visitada”, concluiu a subsecretária. Felipe Knust reforçou: “a rota turística regional Caminhos do Açúcar já é realidade e precisamos estar alinhados para fomentar nosso setor turístico, tão importante para o desenvolvimento econômico”.

Além dos prefeitos Amarildo Alcântara (São Fidélis) e Leo Pelanca (Italva), dos representantes de Campos e da equipe técnica do Cidennf, várias outras autoridades participaram do evento - entre elas o secretário executivo do consórcio, Vinicius Viana; o secretário de Turismo de Itaperuna, Marcelo Nascimento.

As principais contribuições das ações, as fases de planejamento e execução, dos recursos já captados e outros que estão por vir, foram abordados por Vinicius Viana, ao fazer uma breve explanação sobre o projeto; o secretário executivo do Cidennf também apresentou alguns elementos da estrutura física do projeto.

“Esse é um evento importante por ter dado mais um passo para a concretização desse projeto que vai mudar a realidade do Turismo do Norte e Noroeste Fluminense”, destacou Vinicius Viana, acrescentando: “com toda a expertise desse novo consultor técnico, e com a parceria e a força dos municípios consorciados, iremos alavancar e abrir caminhos para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo”.