Em Campos o PSE, foi implementado em 2009 e envolve as secretarias de Educação e de Saúde - Foto Divulgação

Publicado 14/12/2022 19:30

Campos – Com apresentação de cinco projetos, Campos dos Goytacazes (RJ) participa nessa quinta-feira (15), por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), da “Mostra Estadual de Práticas de Saúde – Boas práticas fazem a diferença”, no Rio de Janeiro; o objetivo do evento é aplaudir a criatividade, empenho e coragem dos participantes e inspirar ações em 2023.

Os três melhores trabalhos serão apresentados em plenária aos demais municípios; o coordenador do PSE, João Paulo de Oliveira, explica que a classificação será feita a partir de avaliação de comissão composta por servidores das Secretarias de Atenção Primária à Saúde (Saps), de Estado de Saúde (SES) e de Educação (Seeduc).

Na opinião de Oliveira, para o Programa de Campos é de extrema importância participar de um evento promovido pelo PSE estadual, juntamente com outros 22 municípios do estado inscritos: “a troca de experiências consolidando ações de promoção da saúde e da intersetorialidade será bastante relevante e enriquecedora”.

“Estamos felizes em poder participar e demonstrar um pouco do nosso trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2022”, ressalta o coordenador; ele aponta que um dos projetos a serem apresentados por Campos é “Eu Digo Não: Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Projeto Escola Protetora da Mulher”.

As demais peças a serem apresentadas pelo município são: “Levantamento da Situação Vacinal e Vacinação Itinerante nas Creches e Escolas”; “Workshop de Saúde Mental dos Profissionais da Educação”; “Promoção da Saúde Auditiva no Âmbito Escolar: Intervenção Fonoaudiológica no Programa Saúde na Escola em Campos dos Goytacazes”; “Ações de prevenção à Covid-19: Criação do Plano de Retomada das Aulas Presenciais, Polo de Testagem para a Rede de Educação e Testagem Itinerante dos Alunos”.

A Secretaria de Comunicação (Secom) o PSE é uma política intersetorial da Saúde e da Educação, instituído em 2007 pelo Decreto Federal 6.286: “em Campos, foi implementado em 2009 na gestão da então Prefeita Rosinha Garotinho, com foco no bem-estar físico e mental da criança, do adolescente e sua família”, conclui a Secom.