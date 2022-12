O movimento no comércio de Campos para o período de Natal já é considerado favorável - Foto Divulgação

O movimento no comércio de Campos para o período de Natal já é considerado favorável Foto Divulgação

Publicado 13/12/2022 15:09

Campos - Um crescimento de até 10%, se comparado com o mesmo período do ano passado, é a expectativa da Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (Acic) para as vendas no comércio do município, por conta do Natal; a entidade observa que as lojas já registram uma procura considerável, principalmente por presentes.

O presidente da Acic, Fernando Loureiro, considera o período natalino “a melhor data comemorativa do ano para vendas”; a estimativa, segundo avalia, está sustentada, em especial, no número de trabalhadores no Porto do Açu (entre São João da Barra e Campos) e a retomada do setor offshore, “já que muitos que trabalham lá moram aqui no município”, diz.

Outro fator levado em consideração por Loureiro é que as lojas do centro comercial estão autorizadas a estender o horário de atendimento e abrir aos domingos, “desde que respeitem o acordo coletivo, assinado com o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo)”; o presidente explica que, “de acordo com o artigo 7.2 do contrato, os patrões têm até 30 de abril de 2023 para pagar está hora em folga”.

Na opinião de Loureiro, também a montagem da árvore de Natal e do Presépio na Praça São Salvador, pela prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, vem contribuindo para despertar o espírito natalino: “outro fator, além da segunda parcela do 13°, é a regularização do pagamento dos salários dos servidores públicos municipais e estaduais, permitindo assim que a população aproveite para antecipar as compras, mantendo a tradição da troca de presentes”.

Fernando Loureiro destaca que, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a previsão de venda será menor do que a estimada para Campos, no país: “inicialmente, defendeu em um descimento de 2,1%, mas devido aos juros altos e endividamento recorde por parte do consumidor, a CNC acredita que os números caiam para 1,2%”.