Secretaria de Saúde montou estrutura ampla e cronograma didático, para facilitar à vacinação Foto César Ferreira/Secom

Publicado 11/12/2022 13:05

Campos – O agendamento online para vacinação contra a Covid-19 de crianças de três a 11 anos estará liberado a partir desta segunda-feira (12), pela Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ); para ter acesso à imunização, os pais devem acessar o portal do governo municipal ou comparecer a uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Há ainda a opção de atendimento por senha, segundo a secretaria, que está facilitando ao máximo, para que os menores não corram riscos por falta de vacinação; no caso de bebês prematuros extremos e crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidades, a marcação continua apenas por senha.

Em qualquer situação, pais ou responsáveis devem apresentar documento com foto, CPF, caderneta de vacinação ou cartão de vacina contra a Covid-19 dos menores, além do comprovante de residência; “para as crianças que têm comorbidades ou deficiência permanente de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, é exigido também um documento que comprove a condição de saúde”.

As duas primeiras doses da Coronavac de crianças de 03 a 11 anos, por agendamento online ou senha, serão aplicadas exclusivamente na Fundação Municipal de Esportes (FME), antiga AABB, das 9h às 16h; no entanto, deve ser observado que aquelas que irão receber a 2ª dose só poderão cumprir no intervalo de 28 dias.

Outra observação feita pela secretaria é que a 1ª e a 2ª doses da Pfizer para as crianças de 05 a 11 anos, por agendamento e senha, também podem ser feitas na FME, das 9h às 16h; porém, nas UBS’s Custodópolis, Parque Rodoviário, Ponta da Lama, Morro do Coco, Santo Amaro e UPH de Travessão, o atendimento é por agendamento presencial e senha, das 8h30 às 16h.

“Para aquelas que irão receber a 2ª dose da Pfizer, o intervalo é de oito semanas ou dois meses”, acentua a secretaria, pontuando: “a Pfizer Baby é aplicada para os bebês prematuros extremos, ou seja, nascidos em até 30 semanas e seis dias, e as crianças com comorbidades no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), exclusivamente por senha, das 8h às 13h”.

A divulgação explica que o esquema primário de vacinação é composto por três doses: “duas iniciais com intervalo de quatro semanas, seguidas por uma terceira após, no mínimo, oito semanas depois da segunda dose”. Todos os detalhes podem ser constatados em postagem no portal da prefeitura.