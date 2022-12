No meio do povo, juntamente com a mãe, ex-prefeita Rosinha, Wladimir inaugurou o novo espaço - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 10/12/2022 12:52

Campos – Centenas de pessoas testemunharam o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, cumprir mais um compromisso assumido no início do governo: a inauguração do Novo Shopping Popular Michel Haddad, na manhã deste sábado (10) foi marcada por emoção e comemoração dos 474 permissionários e demais participantes.

“Com essa estrutura, não somos mais um camelódromo, agora somos o Shopping Popular Michel Haddad”, afirmou o Rafael Gazal, há nove anos no ramo, acrescentando: “tenho certeza de que todos os permissionários estão felizes; hoje estamos retornando ao nosso lugar de origem; agradeço muito ao prefeito Wladimir por ter cumprido a palavra”, reforçou.

"Deus fez com que minha mãe começasse, minha irmã Clarissa destinasse verba, e eu concluísse a obra. esta é mais uma marca do governo da Família Garotinho; que vocês cuidem desta casa, que representa uma nova história na vida de cada um", disse Wladimir (emocionado), tendo ao lado a ex-prefeita Rosinha Garotinho, que iniciou o projeto do espaço.

O prefeito estava também acompanhado da primeira-dama, Tassiana Oliveira; deputada federal Clarissa Garotinho; deputado estadual Bruno Dauaire; vereadores Álvaro Oliveira, pastor Marcos Elias, Juninho Virgílio e Cabo Alonssimar; além dos filhos de Michel Haddad (que dá nome ao Shopping), Jorge e Samir Haddad.

Clarissa Garotinho contribuiu com a construção, ao conseguir a liberação de R$ 4,5 milhões de emenda parlamentar, em articulação de Wladimir: “fico muito feliz por estar terminando nosso mandato, em Brasília, inaugurando essa obra tão importante para a cidade; é já aproveito a ocasião para anunciar novas verbas que deixo garantidas no ano que vem", destacou.

A deputada não concorreu à reeleição, para disputar uma cadeira ao Senado, mas não se elegeu, embora obtendo mais de um milhão de votos; porém, deixa alinhavado mais R$ 30 milhões em emendas para a cidade de Campos, previstos no Orçamento Geral da União de 2023; ela fez o anúncio durante a solenidade deste sábado.

Segundo Clarissa, os novos recursos serão divididos em R$ 20 milhões de emendas extraordinárias e R$ 10 milhões impositivas. Wladimir explicou que já foram investidos nas obras do shopping e do entorno, desde a gestão municipal de Rosinha, cerca de R$ 15 milhões, “incluindo os R$ 4,5 milhões da emenda de Clarissa”, reforçou, informando: “as atividades do camelódro serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 12”.