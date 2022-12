Shopping é considerado dos mais modernos e permissionário afirma que governo cumpriu promessa - Foto César Ferreira/Secom

Shopping é considerado dos mais modernos e permissionário afirma que governo cumpriu promessa Foto César Ferreira/Secom

Publicado 10/12/2022 00:09

Campos – “Um presente muito importante para a cidade, que é, aliás, a cidade onde eu nasci e cresci”; dessa forma, a deputada federal Clarissa Garotinho define o Novo Shopping Popular Michel Haddad, ao lado do Mercado Municipal, no centro de Campos dos Goytacazes (RJ), que será inaugurado às 10h deste sábado (10), juntamente com área de embarque e desembarque, setor de alimentação e calçadão na Praça Azeredo Coutinho, nas imediações.

A empolgação de Clarissa é motivada, principalmente, porque ela contribuiu para a obra, através de uma emenda da parlamentar no valor de R$ 4,5 milhões; a deputada estará presente à inauguração e promete anunciar novas emendas para o município, reservadas no Orçamento Geral da União do ano que vem; ela revela que a construção do novo camelódromo foi uma das prioridades do seu segundo mandato.

Interrompidas em 2016, as obras foram reiniciadas em 28 de junho do ano passado, por iniciativa do prefeito Wladimir Garotinho, que é irmão da deputada, a quem recorreu para reforçar o canal da prefeitura em Brasília: “tenho o prazer de ter feito parte dessa parceria, assim como fiz parte de outras parcerias importantes para o município, nas áreas de Saúde, Educação, Agricultura; o camelódromo está lindo, com uma nova área de embarque e desembarque, praça de alimentação e calçadão na Praça Azeredo Coutinho”, reforça Clarissa.

O Shopping passa a funcionar em um pavilhão situado na Rua Barão do Amazonas, ao lado do Mercado Municipal; é dotado de banheiros, espaço para caixas eletrônicos, depósito, sala para associação, administração, sala de monitoramento e setor de humanização como copa, sala de primeiros socorros e fraldários para as mães trocarem fraldas e higienizarem seus bebês.

Para definir o projeto final, Wladimir ouviu os permissionários, que sugeriram e o prefeito determinou que houvesse um acréscimo de 24 boxes, totalizando 475. Há 20 anos na atividade, o microempreendedor individual Alecsandro Elias Azevedo comemora que o novo espaço é a realização de uma conquista importante para todos: “a entrega do novo Shopping representa uma conquista dos permissionários, da Associação e do público que agora não terá mais que atravessar a avenida, com fluxo intenso de carros”.

Azevedo testemunha que o atual governo está cumprindo a promessa de concluir a obra que ficou parada no governo passado; ele observa que a Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (Codemca) no recadastramento verificou que tinha pessoas não cadastradas e fez a inclusão e ajustou o projeto inicial, sendo justa com todos”.

A contribuição da deputada Clarissa para a construção do novo Shopping é apontada como resultado da política de parcerias adotada por Wladimir; durante dois mandatos, a parlamentar reservou em emendas cerca de R$ 81 milhões para Campos, contabiliza a assessoria. Nas últimas eleições ela não concorreu à reeleição.