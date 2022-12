Um queijo de 120 quilos, cortado por Wladimir Garotinho, foi produzido com mil litros de leite - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 12/12/2022 16:43 | Atualizado 12/12/2022 16:46

Campos - Integração e fortalecimento da agricultura familiar resumem proposta do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, para produtores rurais do município, refletida na noite desse domingo (11), durante a III Festa do Queijo, na localidade de Espírito Santinho: “só com união vamos crescer; quando as pessoas se ajudam, o progresso chega".

O evento, organizado pela Associação de Moradores de Espírito Santinho (Amores), teve apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca; na oportunidade, foi apresentado um queijo de 120 quilos, produzido com mil litros de leite; o primeiro corte foi feito por Wladimir, que resume a defesa de parceria ao reafirmar: “a base do crescimento é a união”.

O secretário de Agricultura de Campos, Almy Júnior, avalia que eventos como a Festa do Queijo são uma forma de mostrar a força da agricultura familiar. A iniciativa também contou com parcerias da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio) e Secretaria Estadual de Agricultura e passará a figurar no calendário oficial de eventos do município.

"É preciso retornar a produção que tínhamos no passado”, propõe Almy Júnior, destacando: “o governo Wladimir Garotinho luta muito para que os agricultores recebam assistência técnica, tenham acesso à capacitação e se organizem em associações e cooperativas que realmente funcionem; essa Festa foi organizada pela Amores, que é um exemplo da força que uma organização tem".