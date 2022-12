No programa Segurança Presente os policiais atuam também em duplas a pé ou de bicicleta em pontos estratégicos - Foto Divulgação

Publicado 15/12/2022 15:14

Campos – Independente das ações que desenvolve no dia a dia, o 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) montou estratégia especial, em conjunto com o Programa Segurança Presente, para as festividades de final de ano em Campos dos Goytacazes (RJ); a iniciativa é chamada de “operação Papai Noel” e visa garantir tranqüilidade maior aos lojistas e clientes.

Segundo o comandante do 8º BPM, Coronel Gustavo, está sendo reforçado, em especial, o policiamento no centro comercial e na região da Avenida Pelinca, considerados os dois maiores polos de vendas da cidade: “além das guarnições que já atuam nos locais, contaremos com policiais escalados extraordinariamente”, detalha o comandante.

O esquema de reforço envolve também as viaturas, motopatrulha, quadriciculo e equipes a pé, para atuarem na segurança da população durante as compras natalinas. Estrategicamente, o Segurança Presente se desdobra integrando à operação: “os agentes estão presentes nas áreas comerciais e intensificando o patrulhamento nesses locais de maior concentração de pessoas”, diz o coordenador do programa no município, tenente Luciano Tavares.

“Nós nos reunimos com o 8° BPM, analisamos os índices de criminalidade e alinhamos a melhor forma de distribuir o nosso efetivo no terreno, de modo a maximizar a eficiência da nossa atuação”, assinala o tenente, ratificando: “o objetivo é fornecer segurança para a população durante as compras de fim de ano”. O sistema especial já está sendo desenvolvido, com foco também na virada do ano.