Nicole proporcionou ao Flamengo o primeiro lugar geral na competição e sonha com olimpíada - Foto Divulgação

Nicole proporcionou ao Flamengo o primeiro lugar geral na competição e sonha com olimpíada Foto Divulgação

Publicado 15/12/2022 16:15

Campos – A nadadora Nicole de Thuin, de 12 anos, honrou a expectativa dos campistas que apostaram na possibilidade dela conquistar mais um título; ela venceu o Campeonato Estadual de Natação, conquistando o troféu de melhor índice técnico, representando o Flamengo.

A competição aconteceu no Parque Aquático do Vasco da Gama (Rio de Janeiro), iniciada segunda-feira (12) e encerrada nessa quarta (14), reunindo centenas de atletas na categoria petiz. Nicola passa a ser considerada a atleta mais veloz nos 50m livre em sua categoria nas competições estaduais e nacionais.

Nicole fecha o ano contabilizando, só neste evento, 10 medalhas, entre ouro, prata e bronze; são quatro de ouro, nas provas 50m livres e revezamento 4x50m medley, 4x50m medley misto e 4x100m livre; duas de prata no 50m peito e 100m livre; e quatro de bronze nos 50m borboleta, 100m borboleta, 100m costas e 50m costas.

Graça ao desempenho de Nicole proporcionou ao Flamengo o primeiro lugar geral na classificação final do campeonato, que foi organizado pela Federação Aquática de Natação do Rio de Janeiro; ela é filha do campeão do mundo de natação Raphael Thuin, vereador no município de Campos dos Goytacazes.

Em matéria publicada recentemente por O Dia, a nadadora afirmou que a meta dela é “seguir as braçadas do pai, que se destacou também nas provas de velocidade”; ela reafirma: “nadar é um prazer para mim”.

Desde os cinco anos de idade Nicole vem participando de festivais e campeonatos, tendo nos pais os maiores incentivadores: “atualmente, venho treinando mais forte, com aulas de segunda a sábado, no Tênis Clube de Campos, sob a orientação do técnico Luciano Reis", pontua, revelando que chegar a uma Olimpíada e poder representar é um sonho que acredita conseguir realizar.

“Tenho o apoio dos meus pais Raphael Thuin e da minha mãe Roberta Cipriani, que me incentivam em cada braçada e estão sempre cuidando de mim e dos meus irmãos”; a atleta se refere aos gêmeos Lucca e Cauã de Thuin, nove anos, que também competem e se destacam na categoria Mirim".