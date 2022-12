Wladimir prestigiou a diplomação de Cláudio Castro e aproveitou para reforçar a política de parcerias - Foto Divulgação

Campos – “Sou muito grato pela parceira nesses dois anos e alinhamos mais parcerias para o bem do povo de Campos, principalmente em obras de infraestrutura, que vão proporcionar mais qualidade de vida para todos”. O reconhecimento é do prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, que nesta sexta-feira (16) participou da diplomação do governador Cláudio Castro, e do vice, Thiago Pampolha, no Rio de Janeiro.

Também foram diplomados os deputados estaduais e federais, o senador Romário e dois suplentes de senador; na oportunidade, Wladimir aproveitou para fazer resumida avaliação da parceria entre a prefeitura de Campos e o governo do Estado; ele pontuou que “rendeu muitos frutos positivos para o município nos últimos dois anos” e alinhavou o planejamento para 2023.

“Entre as parcerias podemos citar a construção da Nova Emergência do Hospital Geral de Guarus (HGG), reabertura do Restaurante do Povo Romilton Bárbara; asfaltamento de 103 ruas do município; Bairro Legal do Parque Saraiva, em Goitacazes, na Baixada Campista, entre outros”, resumiu Wladimir.

Antes de viajar, o prefeito anunciou o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores para a próxima terça-feira (20); serão injetados na economia cerca de R$ 43,3 milhões; a primeira parcela foi paga em julho, junto com a folha de salários do mês.

Wladimir informou ainda que dezembro será pago no próximo dia 29, cerca de R$ 115 milhões, a todo o funcionalismo municipal: “a medida vai aquecer a economia nas compras de fim de ano, já que Natal é a data em que o comércio mais vende; Campos tem mais um ano com salários em dia, deixando definitivamente para trás o tempo de incertezas”, avaliou

O prefeito contabilizou que só em dezembro, com os pagamentos do funcionalismo público, estão sendo injetados mais de R$ 270 milhões, destes mais de R$ 100 milhões foram referentes ao salário de novembro, pagos no último dia sete: “durante o ano de 2022, a prefeitura injetou cerca de R$ 1,5 bilhão com o pagamento dos vencimentos e benefícios dos servidores”, concluiu.