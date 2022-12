Time campista teve dificuldades nos primeiros minutos, mas acabou se impondo diante do adversário - Foto Divulgação

Publicado 18/12/2022 13:14

Campos - Depois de dificuldades de entrosamento no início da partida, a equipe da ONG Esporte Sem Fronteiras, da Fundação Municipal de Esportes (FME) de Campos dos Goytacazes (RJ). se impôs, diante da Associação de Niteroiense de Deficientes Físicos (Andef) e conquistou o título estadual de basquete em cadeiras de rodas.

O jogo aconteceu nesse sábado (17), no ginásio do Automóvel Clube Fluminense (em Campos), e o quadro campista venceu por 47 a 28(19x10); na disputa pelo terceiro lugar, jogaram Acadef 58x52 ADD São Gonçalo; já o quinto lugar envolveu Macaé 36x12 Rio das Ostras.

Para chegar à vitória, a equipe de Campos impôs forte marcação (principalmente anulando as jogadas adversárias pelo meio) e aprimorou os arremessos: "a Andef tem uma equipe muito qualificada, mas a gente soube superar a dificuldade do início e construir uma vitória muito bem trabalhada", ressalta Piti, líder um dos destaques da competição.

O presidente da Confederação de Basquete em Cadeiras de Rodas, Mário Bello, avalia que o campeonato foi muito bem disputado: “esse apoio dado pela prefeitura de Campos, através da Fundação Municipal de Esportes, foi fundamental para o sucesso alcançado”.

“Aproveito para agradecer ao prefeito Wladimir Garotinho e o parabenizo por essa visão de inclusão, que não é só voltada para o basquete em cadeiras de rodas, mas para outras modalidades, pois tenho acompanhado", acentua Mário Bello. As medalhas e troféus ao campeão e demais premiados foram entregues pelo presidente da FME, Luciano Viana.

O cestinha foi Natanael (Sem Fronteiras/FME), com 99 pontos. A competição teve como destaques Carlos Eduardo, Carlos Ferreira e Mariana Rodrigues (Rio das Ostras); Brenda Vasconcelos e Roberta Soares (ADD); Nathany Victoria (Andef).

Claudecir Lopes (Acadef), Mateus Andrade (Macaé), Lucas Ribeiro (Sem Fronteiras/FME) foram considerados MPV (jogador mais valioso). Formam a Seleção All Star: Natanael (Sem Fronteiras/FME), José André (Andef), Javier Alejandro (ADD), Anderson (Acadef) e Brenda Vasconcelos (ADD).