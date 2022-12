O IMTT orienta os motoristas, através de um mapa, sobre as mudanças que foram feitas no trecho da Avenida Quinze - Foto Divulgação/IMTT

O IMTT orienta os motoristas, através de um mapa, sobre as mudanças que foram feitas no trecho da Avenida Quinze Foto Divulgação/IMTT

Publicado 20/12/2022 10:39 | Atualizado 20/12/2022 10:53

Campos – A Secretaria da Defesa Civil de Campos dos Goytacazes (RJ) já providencia a estratégia de reconstrução da parte do dique do Rio Paraíba que desabou, na noite dessa segunda-feira (19), provocado pelas fortes chuvas que, no local, atingiram a mais de 100 milímetros, segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil (Cemod). Os técnicos do órgão já avaliam as causas.

O problema acabou afetando o abastecimento de água, em razão do rompimento de uma tubulação na região do desabamento da muralha, em cerca de 200 metros. Em nota, a concessionária Águas do Paraíba informa que houve necessidade de interromper o abastecimento temporariamente e orienta para que haja economia do consumo: “nossas equipes já estão trabalhando para restabelecer a distribuição de água”, diz.

Também houve necessidade de mudança no trânsito na Avenida Quinze de Novembro, no trecho entre as ruas Santiago Carvalhido Filho e Voluntários da Pátria; o Instituto Municipal de Trânsito e Transportes (IMTT) orienta: “quem vier no sentido Pecuária X Centro, deve entrar na Rua Santiago Carvalhido Filho e seguir pelas ruas Baltazar Carneiro, Álvaro Tâmega e Gil de Góis”.

Já no sentido contrário, no trajeto do centro da cidade em direção à Pecuária, o motorista deve entrar na Rua Barão de Miracema (antiga São Bento) e, depois, seguir pela Alberto Torres. O secretário de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto, informa que, à tarde, o Gabinete da Crise estará se reunindo para definir as ações específicas em relação às obras a serem realizadas no local.

“Com certeza, estaremos trabalhando de forma integrada com o governo federal”, adianta Pascoutto; ele adianta que já entramos em contato com o Instituto Nacional de Ambiente (Inea) para combinar quais os equipamentos e maquinarios que serão disponibilizados e uma força-tarefa está mobilizada para tratar do assunto.

Todos os especialistas do governo municipal – em especial, das secretarias de Meio Ambiente, Obras e infraestrutura estão reunidos com técnicos do Inea. Independente da questão do dique, Pascoutto ressalta que o monitoramento das chuvas e o estado de emergência está mantido.

“Conforme já expliquei, trabalhamos integrados; a equipe do Meio Ambiente está percorrendo todos os pontos vulneráveis do município e informando todas as orientações à população em tempo real”, resume o secretário. Até o momento, a chuva deu uma trégua, mas a previsão é de que volte a chover do final da tarde para a noite, até amanhã (quarta-feira) com acumulado que pode atingir entre 70 a 100mm.