Cerca de 200 metros do dique, na Avenida Quinze, desabou e todo o trecho está interditado Foto Divulgação/Defesa Civil

Publicado 19/12/2022 23:02 | Atualizado 19/12/2022 23:07

Campos – Continua chovendo forte (embora menos do que na parte da tarde) em Campos dos Goytacazes (RJ), alagando ruas inclusive no centro da cidade, onde, na Avenida Quinze de Novembro, próximo da Praça São Salvador, a força da água provocou o afundamento de um bueiro e o desabamento de cerca de 200 metros do dique do Rio Paraíba, em frente ao Hotel Pálace, próximo da Ponte Barcelos Martins.

O fato aconteceu no início da noite e um veículo chegou a ser arrastado para dentro do rio; mas o motorista foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros que passava pelo local; a Defesa Civil interditou o trecho da avenida e a ponte, com ajuda da Guarda Civil Municipal.

O secretário de Defesa Civil, Coronel Pascoutto, disse que é prematuro fazer, no momento, qualquer tipo de avaliação sobre a verdadeira causa: “já tomamos as primeiras providências, isolando a área, e na manhã dessa terça-feira a equipe técnica da secretaria estará dando sequência”.

O secretário confirmou que um carro que passava no local foi sugado: “mas, felizmente, o motorista teve sorte de ser resgatado, havendo apenas prejuízos materiais para ele”. Conforme já havia falado para O Dia em matéria postada mais cedo, Pascoutto assinalou que a Defesa Civil está de prontidão.

“Desde 13h às 19h30, o Centro de Monitoramento registrou uma grande intensidade pluviométrica, chegando a marcar 50 milímetros por hora no final da tarde, classificando a chuva de moderada a forte”, pontuou, resumindo que em seis horas e meia de chuva foi registrado 107,4 milímetros na Ponte Barcelos Martins, próximo do local no momento interditado.