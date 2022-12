O volume de chuvas desta segunda-feira deixou inúmeras ruas e quintais de bairros alagados - Foto Divulgação

Publicado 19/12/2022 19:02 | Atualizado 19/12/2022 19:05

Campos – Com um acumulado de chuvas estimado de 70mm a 100mm (e previsão de que permaneça até a próxima quarta-feira), desde a manhã desta segunda-feira (19), o quadro em Campos dos Goytacazes (RJ) é de inúmeras ruas e quintais alagados nos bairros e áreas do centro da cidade. A Secretaria de Defesa Civil está de prontidão, orientando a população sobre cuidados que devem ser tomados e atendendo em casos de emergências.

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil (Cemod) alerta para um acumulado de até 100 mm no período, dentro de uma previsão de chuvas moderadas, com momentos de precipitações de maior intensidade, sendo inevitáveis os alagamentos; à tarde, no bairro de Guarus, o acumulado mais alto foi registrado no jardim Carioca (42,8mm).

A Defesa Civil está monitorando e orientando a população por meio da Secretaria de Comunicação (Secom): “o trabalho preventivo continua e as equipes estão prontas para atenderem às solicitações e sempre informando sobre as condições do tempo”.

Pascoutto lembra que o Cemod já havia emitido a previsão de um acumulado de chuva de 70mm a 100mm,desta segunda até quarta-feira: “esse acumulado, em um período curto de tempo, representa um volume relativamente alto de chuva”, ressalta, afirmando que o órgão vem atuado preventivamente.

“Temos trabalhado em limpeza de valas e canais de drenagem de águas pluviais, a maioria com quantidades enormes de lixo e todo tipo de entulho, com a reposição de tampões de bueiros, que foram furtados”, aponta o secretário, lembrando que a prefeitura tem buscado resolver, gradativamente, a questão da infraestrutura de áreas conhecidas como alagáveis.

Um fator que Pascoutto considera de suma importância, para minimizar os alagamentos, é a colaboração da população: “a nossa orientação é que, havendo previsão de chuvas mais fortes, as pessoas não transitem por essas áreas, para evitar riscos diversos, de acidentes e doenças infecciosas que podem ser adquiridas no contato com água contaminada”, adverte.

A Secom contabiliza que, nesta segunda-feira, equipes da Defesa Civil atenderam solicitações para a instalação de uma bomba de drenagem em uma rua do Novo Jockey: a prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, já tem convênio assinado para resolver o problema do Novo Jockey, que receberá obras do programa Bairro Legal”.

Em outra ação, aconteceu a remoção de uma árvore que caiu na Praça da Cooperleite, na Pecuária. “Também o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) solicitou o apoio do órgão para identificar pontos de obstrução da vala que drena a água da bacia no entorno da Estrada dos Ceramistas (RJ-238)”.

Quanto aos níveis dos rios Paraíba do Sul e Ururaí, a Defesa Civil informa que estão dentro da cota regular: “na última medição, o Paraíba registrou o nível de 5,8 metros, quando a cota de transbordo é de 10,40; já o Ururaí, em 3,58 metros, transborda quando passa da cota de 3,80 metros; a Lagoa de Cima estava na cota de 5,93 metros (os pontos de alagamentos começam quando a lagoa ultrapassa o nível de 6,80)”.