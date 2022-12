Acompanhado de técnicos, Pascoutto retornou ao local no início da tarde, para definir as próximas medidas - Foto César Ferreira/Secom

Acompanhado de técnicos, Pascoutto retornou ao local no início da tarde, para definir as próximas medidas Foto César Ferreira/Secom

Publicado 20/12/2022 15:50

Campos – Reunidas desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (20), para discutir ações emergenciais visando conter os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram Campos dos Goytacazes (RJ) nos últimos dois dias, autoridades dos governos municipal e estadual definiram um plano de ação para o trecho do dique do dique do Rio Paraíba que desabou na noite de ontem (19); são cerca de 200 metros de extensão.

Estão envolvidos na força-tarefa as secretarias municipais de Defesa Civil e de Obras e Infraestrutura; Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT); Instituto Estadual do Ambiente (INEA); e Concessionária Águas do Paraíba. As equipes técnicas já traçaram um plano de ação emergencial.

Conforme O Dia noticiou na noite de ontem, imediatamente, a Defesa Civil, com ajuda da Guarda Municipal, interditou o trecho da Avenida XV de Novembro, na altura do Palace Hotel, até a Rua Voluntários da Pátria, onde ocorreu afundamento de um bueiro, provocado pela grande quantidade de água acumulada.

Na manhã desta terça-feira o Instituto Municipal de Trânsito e Transportes (IMTT) realizou mudanças nas imediações e formatou um mapa para orientar os motoristas. Segundo o secretário de Defesa Civil, Alcemir Pascoutto, as decisões sobre o reparo da parte destruída passam primeiro por uma equipe técnica: “todas as etapas preliminares já foram realizadas pela secretaria”.

As primeiras medidas foram o isolamento da pista, a contenção da área em risco; agora a secretaria busca, junto com representantes da concessionária Águas do Paraíba e INEA, definirem a estrutura necessária para realizar a contenção da pista; entre as alternativas estão colocar estacas ou utilizar pedras; também é avaliado o tipo de maquinário.

“Nossos engenheiros, junto com um engenheiro do INEA, que está vindo a Campos, vão nos ajudar a definir”, adianta Pascoutto. O secretário aponta que, foram mapeados 40 pontos de alagamento em Campos: “a maioria já foi desfeita, já que o sistema de escoamento funcionou”, garante.

“A água escoou rápida nos pontos em que havia alagamento”, confirma o subsecretário de Mobilidade Urbana, Sérgio Mansur, que destaca: “é importante salientar que Campos recebeu uma quantidade elevada de chuva, cerca de 140 milímetros que seria o volume esperado para 30 dias, sendo considerado um volume muito grande com o tamanho da nossa cidade”.

Mansur observa que, apesar da intensidade da chuva, o sistema de drenagem funcionou e está escoando as águas acumuladas. Devido ao rompimento da rede adutora principal de fornecimento de água para a região central da cidade, Águas do Paraíba teve que interromper o fornecimento de água.

De acordo com o gerente operacional da concessionária, Silas de Souza Almeida, no máximo em quatro dias o fornecimento vai ser restabelecido: “vamos fazer um paliativo, estamos trabalhando para liberar água na ligação direta ainda nesta terça-feira, a fim de minimizar os transtornos, mas com a obra do remanejamento da adutora vamos conseguir normalizar o fornecimento em no máximo quatro dias”, pontua.