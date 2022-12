Um projeto já divulgado pela Secretaria de Agricultura é para a ponte de Balança do Jair - Foto Ilustração/Ramon Saviana/Divulgação

Publicado 22/12/2022 15:37

Campos – O prefeito Wladimir Garotinho anunciou, na manhã desta quinta-feira (22), a publicação, no Diário Oficial do Município, de um edital de licitação para a construção de 19 pontes de concreto por R$ 41,9 milhões; a iniciativa está concentrada na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca e visa apoiar os produtores rurais, o agroturismo e a integração do município.

Já está definido que a licitação acontecerá no dia 26 de janeiro e, segundo Wladimir, prevê contratação de uma ou mais empresas de engenharia, com especialização em construção de pontes de concreto; os pontos a serem beneficiados são Baixada Campista e as regiões norte, nordeste e serrana do município: “a modalidade será por menor preço global por lote, por regime de empreitada por preço unitário”, diz.

O prefeito ressalta que a Agricultura é uma vocação de Campos e tem recebendo um apoio muito forte de governo municipal: “estamos destinando para a área o maior orçamento da história da pasta, conforme nos comprometemos ao lado de nosso vice-prefeito Frederico Paes; estamos recuperando mais 800 quilômetros de estradas vicinais, mais de 150 quilômetros de canais”, contabiliza.

Compra de novos equipamentos e máquinas também são citados por Wladimir, que acentua: “vamos avançar agora com as pontes de concreto, fundamentais para escoar a produção rural, atendendo o município Campos”. O secretário de Agricultura, Almy Junior, pontua que as novas pontes representam um marco histórico.

“Essas pontes reforçam compromisso do prefeito Wladimir Garotinho com o apoio ao produtor rural e ao fomento da Agricultura, como uma vocação natural do município, capaz de gerar empregos, renda e divisas e desenvolver o município”, assinala o secretário, acentuando: “as novas pontes de concreto vão atender a produtores rurais, agricultores, o agroturismo, moradores das regiões rurais e integrar o município”.

Almy Junior detalha que a construção das pontes de concreto será em pontos que não receberam investimentos ao longo dos últimos anos, em que os equipamentos foram se degradando; ele lembra do caso da ponte de Balança do Jair, na Baixada Campista, que foi danificada com as fortes chuvas dos últimos dias.