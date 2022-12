Sérgio Mansur e técnicos do IMTT estiveram no local do acidente. estudando área para estacionamento - Foto Jualmir Delfino/Secom

Publicado 27/12/2022 12:23 | Atualizado 27/12/2022 12:42

Campos – O trabalho de contenção provisória da erosão do talude, no trecho rompido do dique do rio Paraíba do Sul, na Avenida XV de Novembro, no Centro de Campos dos Goytacazes (RJ), já consumiu vários caminhões de pedras; o trabalho é executado sob a supervisão do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

Uma máquina long reach faz o trabalho de acomodação do material na cratera aberta de cerca de 200 metros de extensão e quatro de profundidade. Atendendo a solicitação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), uma área provisória de estacionamento nas proximidades está sendo providenciada, visando favorecer o aceso ao comércio no trecho do desastre.

Os estudos começaram a ser feitos ontem e continuam nesta terça-feira (27), entre o vice-presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Davi Alcântara, e o Subsecretário de Mobilidade Urbana, Sérgio Mansur, juntamente com técnicos dos órgãos; provisoriamente, foi criada área na faixa esquerda na avenida, entre as Ruas Voluntários da Pátria e Conselheiro José Fernandes.

Davi Alcântara explica que uma das dificuldades para os clientes era o de não existir área de estacionamento perto dos estabelecimentos na área do desastre: “criaremos área provisória, demarcando faixa do fluxo que sai da Voluntários da Pátria e segue pela XV de Novembro, sentido Centro-Pecuária”.

Quanto à impossibilidade de ser criada área de estacionamento no trecho da via onde o dique ruiu, Sérgio Mansur esclarece: “chegamos à conclusão de que, no trecho do desastre não é possível permitir o acesso, devido ao tráfego de carretas longas e máquinas pesadas que atuam nos trabalhos.

Mansur adianta que a dinâmica que será adotada no trabalho executado a partir desta semana no trabalho de detenção no dique será levado em consideração: “se houver possibilidade, criaremos um corredor na margem da pista sentido Pecuária-Centro, mas, por ora, o comércio conta com área de estacionamento nas proximidades da Rua Voluntários da Pátria”.