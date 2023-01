Marquinho Bacellar e Wladimir Garotinho são adversários políticos, mas pregam harmonia pela cidade - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 03/01/2023 16:43 | Atualizado 03/01/2023 16:46

Campos – “Os poderes são independentes, mas precisam trabalhar de maneira harmônica para o bem da cidade”. Este é o ponto de vista do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, que combinou um pacto de união pelo interesse público com o novo presidente da Câmara Municipal, Marquinho Bacellar.

Ambos são adversários políticos, mas Wladimir compareceu à posse de Bacellar para o biênio 2023/2024 nessa segunda-feira (02) e adiantou o que está alinhavado: “já conversei com Marquinho Bacellar de discutirmos os projetos antes de serem aprovados e manter um bom relacionamento; tenho certeza de que tudo vai caminhar bem para o povo de Campos”.

“Na vida discordar é normal, disputar é normal, mas lá fora tem um povo que nos aguarda, nos espera; e é por isso que hoje estamos aqui num dia realmente histórico”, disse Wladimir, durante a solenidade; ao cumprimentar Bacellar, o prefeito reforçou a defesa de união entre a Câmara e a Prefeitura a favor da população de Campos.

Marquinho Bacellar considerou fundamental para o município a integração dos Poderes a partir da união entre os vereadores da base governista e os não governistas: “a união entre os vereadores é importante; precisamos de união, harmonia e entendimento para o bem de Campos; como o prefeito falou, todo projeto que for tramitar na Câmara, vamos conversar antes em prol do nosso povo”. O ex-presidente Fábio Ribeiro resumiu seu mandato com a frase “missão cumprida pelo interesse público”.

Ao lembrar de que seu pai, já falecido, Francisco Paes Filho, foi vereador duas vezes e presidente do Legislativo, o vice-prefeito Frederico Paes destacou: “ele sempre repetia que tinha orgulho de ter sido vereador e presidente da Câmara; precisamos ter fé e união para fazer o melhor para o povo; que Marquinho Bacellar tenha orgulho de ser presidente dessa Casa e que possa fazer uma boa gestão”.

Participaram da cerimônia diversas autoridades locais e estaduais, entre elas, os secretários estaduais Rodrigo Bacellar (Governo) e Bruno Dauaire (Habitação); deputados estaduais Rodrigo Amorim e Chico Machado; ex-presidentes da Câmara Marcos Bacellar e Nelson Nahim; presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic), Fernando Loureiro; presidente da CDL Campos, Edvar Chagas Júnior; presidente da OAB Campos, Filipe Estefan.