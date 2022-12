Na última quarta-feira e ontem, foram apreendidos 134 veículos, principalmente por falta de licenciamento - Foto PRF/Divulgação

Publicado 30/12/2022 15:55 | Atualizado 30/12/2022 16:04

Campos – Com foco no combate a crimes cometidos com uso de motocicletas, além de condutas que ferem o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) e Guarda Civil Municipal, está realizando a “Operação Circuito Fechado” em Campos dos Goytacazes (RJ).

As ações acontecem em pontos estratégicos e, somente quarta-feira (28) e ontem, foram apreendidos 134 veículos; lavrados 465 autos de infrações - sendo as principais falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento e a falta do capacete); abordadas 220 pessoas (incluindo caronas) e 196 veículos.

Uma das concentrações das equipes aconteceu no trecho da BR-356 que liga campos ao município de São João da Barra. Estão envolvidos na operação 10 equipes da PRF, 14 do 8º BPM e da 10 GCM e a atenção está voltada também para os casos de “rolezinhos” que têm acontecido principalmente nos finais de semana.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Guarda Civil Municipal, as ações contra os chamados “rolezinhos” começaram antes da “Circuito Fechado” e são reforçadas na iniciativa em conjunto com a PRF e a Polícia Militar.

As investidas são contra motoqueiros que cometem crime de perturbação do sossego por diversas ruas do município; em grupos, eles pilotam motocicletas adulteradas; a legislação prevê que perturbar o trabalho ou o sossego alheio é contravenção penal; pena prevista é prisão simples de 15 dias a três meses ou multa.