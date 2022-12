Wladimir Garotinho conseguiu pagar todas as dívidas herdadas e priorizar os salários dos servidores - Foto César Ferreira/Secom

Wladimir Garotinho conseguiu pagar todas as dívidas herdadas e priorizar os salários dos servidores Foto César Ferreira/Secom

Publicado 29/12/2022

Campos – Quase dois anos depois de ter assumido uma prefeitura com R$ 200 milhões em dívidas, salários e 13º atrasados, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, fecha 2020 com todas as contas pagas, em dia com os salários dos servidores e com fornecedores.

A breve contabilidade é apresentada pelo subsecretário de Transparência e Controle, Luís Fernando de Alvarenga, acrescentando que, somente no mês de dezembro deste ano, o governo municipal injetou mais de R$ 350 milhões na economia local, gerou empregos, além de promover melhorias urbanas, proteção e avanços sociais.

Levantamento apresentado pela Secretaria de Comunicação (Secom) aponta que, com pagamentos de salários de novembro no dia sete, segunda parte do 13º no dia 20 e vencimentos de dezembro, que foram quitados, antecipadamente, nesta quinta-feira (29), só no item folha de pagamento dos servidores são mais de R$ 270 milhões.

O montante é computado somente em dezembro, refletindo nas vendas do comércio no período das festas de Natal e de Ano Novo. A constatação tem o aval do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campos, Edvar Júnior, que avalia o momento como favorável e gerador de novas perspectivas.

“Já temos, preliminarmente, uma avaliação positiva do comércio em dezembro no comparativo com 2019, ou seja, antes da pandemia”, observa Edvar, pontuando: “a atividade econômica está se recuperando e parte disso se deve certamente ao equilíbrio fiscal da prefeitura de Campos pagando em dia o funcionalismo e fornecedores”.

Na opinião do presidente da CDL, o quadro proporcionado hoje pelo governo municipal resulta, indiscutivelmente, em um ambiente de negócios fértil para a cidade: “sem medo de errar, posso dizer que a economia do município já se recuperou e esse posicionamento da prefeitura mantendo a estabilidade, com investimentos, é um fator relevante para esse quadro de otimismo”, acredita.

O saldo positivo tem outros conteúdos também expressivos. Luiz Fernando de Alvarenga enumera-os: “investimentos em infraestrutura, programas sociais, educação e saúde geram contratação de mão de obra e movimentam o comércio.

"Os recursos investidos pela prefeitura na reabertura de Unidades Básicas de Saúde (UBS), reforma de creches e escolas, em melhorias da infraestrutura urbana com Bairros Legais e pavimentação de ruas”, assinala o subsecretário, incluindo ainda que as ações sociais como Cartão Goitacá e outras, criam um círculo virtuoso, positivo, no desenvolvimento social e econômico".

Outro fator colocado como relevante é que o pagamento de fornecedores, empresas e contratos apenas na reta final de dezembro coloca mais R$ 80 milhões em circulação no mercado. “Com planejamento e contenção de despesas, o esforço de gestão do prefeito Wladimir Garotinho e das equipes técnicas possibilitou alcançar equilíbrio financeiro e fiscal, com a retomada gradativa da capacidade de investimento”, conclui Alvarenga.