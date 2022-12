Tradição das pessoas buscarem por roupa nova e de preferência na cor branca está sendo observada - Foto Divulgação

Tradição das pessoas buscarem por roupa nova e de preferência na cor branca está sendo observada Foto Divulgação

Publicado 29/12/2022 14:58 | Atualizado 29/12/2022 15:11

Campos – Faltando três dias para as festas do réveillon, embora muitas famílias já tenham deixado a cidade com destino ao Farol de São Thomé (no município) e a outras praias do Norte Fluminense e Região dos Lagos, a expectativa da Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (Acic) é que o movimento de vendas no comércio registre aumento de 10%.

Os empresários demonstram satisfação quanto às vendas para o Natal, apesar de a interdição de trecho da Avenida XV de Novembro, por causa do desabamento de parte de dique do Rio Paraíba, próximo do centro da cidade, tivesse prejudicado um pouco. Ao avaliar, o presidente da Acic, Fernando Loureiro, afirma que a expectativa ficou também na média de 10%.

“Principalmente nos segmentos de vestuário, calçados, bijuterias e perfumaria” o faturamento foi satisfatório, observa Loureiro, ressaltando: “nesta semana que antecede o réveillon a expectativa se mantém; estamos de olhos nos consumidores que vem trocar os presentes de Natal já em clima das festas de fim de ano”.

O presidente da Acic lembra que é uma tradição as pessoas buscarem por roupa nova e de preferência na cor branca. O empresário Galineu Lima Albuquerque não foge dos costumes tradicionais: “já estamos preparados, eu, minha esposa e nossos três filhos: vamos estar todos de branco na praia do Farol, aqui mesmo em Campos”.

Ana Cristina Rangel é proprietária de uma loja de roupas e bijuteria DM um dos shoppings da cidade; ela não acredita que as vendas atinjam os 10% previstos pela Assim; porém, admite que os índices cheguem perto: “muita gente já deixou a cidade, desde o início da semana, mas o movimento está dando pro gasto”, brinca.

Desde terça-feira (27) o movimento tem sido intenso em direção ao Farol de São Thomé (Campos); o mesmo acontece nas rodovias de acesso às praias de São João da Barra, Região dos Lagos e Guarapari (Espírito Santo). A Polícia Rodoviária Federal mantém operação especial, visando garantir a segurança dos motoristas.