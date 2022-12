Paulo Hirano destaca que Campos vem se transformando em polo regional de altíssima qualidade assistencial - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 30/12/2022 12:36 | Atualizado 30/12/2022 12:52

Campos – Um governo para todos, priorizando saúde pública, pagamento de salários em dia, infraestrutura, transparência e demais demandas de interesses da população resumem os principais componentes da administração Wladimir Garotinho/Frederico Paes. O próprio prefeito enumera, mas opta por detalhar a questão da saúde, demonstrando que o cuidado com as pessoas não tem ficado apenas nas palavras.

A forma de governar de Wladimir está alicerçada em parcerias, resume, através da Secretaria de Comunicação, apontando que no campo da saúde, o resultado coloca o município como referência em assistência: “a obra mais aguardada da história de Campos é novo Hospital Geral de Guarus (HGG), que já é uma realidade”.

Trata-se de um feito definido como marco da gestão, pontua a Secom, lembrando que no dia 06 de setembro de 2022, a prefeitura, em convênio com o governo do Estado, entregou a Nova Emergência do HGG, setor onde, quando chovia, era invadido pelas águas. A reforma de todo prédio do hospital teve início em novembro de 2021, com previsão de conclusão em dois anos.

Desde a inauguração, até o último dia 25, a Nova Emergência registra 17.553 atendimentos. “É uma conquista para Campos”, comenta Wladimir, recordando: “quando assumimos o governo, encontramos uma cidade abandonada e um povo sem esperança”.

O prefeito reconhece, reprisando manifestação feita no dia da inauguração: “o sentimento é de gratidão a Deus, que foi nosso refúgio nos momentos de desespero; à população, que acreditou em nosso governo; e aos funcionários e diretores do HGG, que são os verdadeiros guerreiros, pois prestavam um bom atendimento sem condições dignas de trabalho”.

Duas unidades pediátricas de urgência e emergência 24h (Clínica da Criança e o Pronto Socorro Pediátrico do Hospital Plantadores de Cana), também são contabilizados; o secretário de Saúde, Paulo Hirano, assinala que a criação da rede de atenção pediátrica no município foi um dos compromissos de campanha assumidos pelo prefeito.

“A preocupação em manter as crianças protegidas contra doenças imunopreveníveis, através da vacinação, foi outra ação positiva do governo”, acrescenta Paulo Hirano, indicando o Monitoramento Rápido de Cobertura Vacinal (MRC), juntamente com outras ações, como fundamentais para o município ter alcançado uma taxa de cobertura vacinal variando entre 67% e 96% para sarampo e 75% e 91% para poliomielite.

O secretário avalia que Campos vem se transformando em um polo regional de altíssima qualidade em termos de infraestrutura assistencial: “isso se deve à reestruturação das unidades hospitalares, aquisição de equipamentos de ponta, troca de mobiliário”.

Paulo Hirano contabiliza ainda reforma e reabertura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs); retomada da obra do novo Hemocentro Regional; reforma da emergência do Hospital Ferreira Machado (HFM), que agora conta com dois aparelhos de tomografia computadorizada de última geração, dentre outros investimentos.

“Em agosto deste ano, o Hospital São José, em Goitacazes, passou a contar com um tomógrafo de alta definição, entregue pelo prefeito Wladimir”, acrescenta o secretário; outros pontos considerados importantes são reabertura de UBSs; Policlínica do Servidor; Policlínica da Terceira Idade e o Posto de Saúde do Mercado Municipal; além do Centro de Referência da Dengue e Pós-Covid.