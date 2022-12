Wladimir participou da instalação do sistema e afirma que estrutura será mantida durante o verão - Foto César Ferreira/Secom

Wladimir participou da instalação do sistema e afirma que estrutura será mantida durante o verão Foto César Ferreira/Secom

Publicado 31/12/2022 14:49

Campos – Uma virada de ano tranqüila em segurança pública, além de outras prevenções, é o que o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) preparou para quem optou pela praia do Farol de São Thomé; algumas das ações já acontecem em todo o município, durante o ano, como a organização do trânsito.

Uma das iniciativas é a Base Integrada de Segurança, montada na Escola Farol de São Thomé, sob a supervisão da Secretaria de Ordem Pública; no Centro de Monitoramento estão sendo operadas 30 câmeras, posicionadas de forma estratégica, na estrada e em diferentes pontos da praia.

Por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), o prefeito Wladimir Garotinho explica que o Centro conta com o equipamento ‘speed done’, que faz a identificação das placas de veículos e verificação de face, cujas imagens ficam armazenadas por 30 dias para o caso de a polícia necessitar em elucidação de delitos e crimes.

Todo o sistema será mantido durante o Verão 2023, para garantir tranquilidade a quem vai passar a temperada no balneário campista; através de um drone, toda orla será monitorada nos eventos; estão integrados policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar, guardas civis municipais e agentes da Secretaria de Ordem Pública.

“Esse complexo de segurança dá ao visitante a certeza de que vamos ter um verão tranqüilo”, afirma Wladimir, repreendendo: “quem vem para o Farol com a intenção de fazer algo errado, agora já sabe que está sendo vigiado”. O sistema envolve ainda as demais secretarias que atuam na praia, que utilizam rádio para se comunicarem.

O secretário de Ordem Pública, o secretário, Jackson Sousa, ressalta que, em um posto nos altos da rodoviária do Farol, agentes treinados ficarão responsáveis por confeccionar, caso necessário, boletim de ocorrência online: “é a primeira vez que a praia do Farol conta com uma estrutura desse porte para atender as forças de segurança e as secretarias municipais; esperamos que a sensação de segurança nesse verão seja intensa”, afirma o secretário.