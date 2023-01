Equipe da Polícia Militar constatou que realmente existe no local indicado um material com características de explosivo - Foto Divulgação

Publicado 04/01/2023 11:15

Campos – Notícia de que uma bomba teria sido colocada em um hortifruti na Avenida José Alves de Azevedo, próximo da Ponte Rosinha, no centro de Campos dos Goytacazes, mobiliza autoridades policiais. Uma equipe da Polícia Militar foi comunicada através do telefone 190 e constatou a possibilidade; um esquadrão de bomba está no local, vindo do Rio de Janeiro.

Todo local foi isolado e todo trânsito desviado, inclusive a ponte está interditada no sentido Guarus-Centro. (mais detalhes em instantes).