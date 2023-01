Logo que surgiu a informação sobre a possível bomba, a polícia foi acionada e as proximidades isoladas - Foto Divulgação

Publicado 04/01/2023 21:25

Campos – Em menos de 12 horas de um artefato similar a bomba ter sido encontrado na entrada de uma distribuidora de produtos hortifruti, próximo ao Mercado Municipal, no centro de Campos dos Goytacazes (RJ), a Polícia Civil conseguiu descobrir a autoria; dois homens foram detidos e confessaram que o objeto era parte de uma fantasia encontrada no lixo.

Segundo o inspetor Jefferson Louvain, que esteve à frente das investigações, juntamente com o delegado adjunto Rodolfo Maravilha, os detidos são catadores de lixo e o material encontrado por eles tinha realmente o formato de bomba, inclusive com um “relógio” anexado, feito em cano PVC e pintado de vermelho.

“Eles disseram que deixaram o objeto no local, para buscá-lo mais tarde”, resumiu o inspetor, que também confirmou informações da assessoria de imprensa da 134ª Delegacia de Polícia, admitindo que as investigações foram facilitadas por meio de câmeras de segurança instaladas nas proximidades.

“Graças à rápida atuação da Polícia Civil, apoiada pela Militar e demais entidades empenhadas na elucidação, afastou-se qualquer hipótese de atentado, terrorismo ou outro ato com objetivo de espalhar pânico na cidade”, pontuou, acrescentando que desde a comunicação do fato, as equipes da Civil foram mobilizadas e iniciaram a busca de informações e imagens para chegar à autoria.

Outras diligências de inteligência foram adotadas; “com a rápida chegada do Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) ao local, foram realizados todos os protocolos internacionais para a desativação de artefatos explosivos”, acrescentou.

Os fragmentos do objeto similar a uma bomba foram recolhidos pelos agentes da especializadas e levados para perícia. “Com base nas imagens, policiais civis confrontaram com o banco de dados existente no setor de inteligência chegando à identificação de um dos envolvidos, na Rua Conselheiro José Fernandes”.

O policial identificou trata-se de J.R.V.E, que confessou ter deixado o objeto junto a um amigo, de iniciais A.B.M., no local, sem qualquer finalidade criminosa: “a intenção seria de buscá-lo no dia de hoje, sob alegação de que estavam cansados de carregar materiais catados nas lixeiras”.

O outro envolvido foi localizado nas imediações da Rodoviária Roberto Silveira. Os dois prestaram depoimentos e foram liberados.

RESUMO - Conforme O Dia noticiou no final da manhã, a informação de que uma bomba estaria programada para explodir na cidade de Campos, mobilizou as autoridades policiais e levou uma equipe do esquadrão antibomba da Polícia Civil a se deslocar do Rio de Janeiro ao local, para apurar a informação.

O material, com aparência de bomba, estava do lado de fora, entre a porta e uma mureta que, segundo o dono da loja (Juliano Ribeiro da Silva), foi construída para evitar alagamento em tempo de chuva forte; ele foi orientado a se afastar e logo uma equipe da PM chegou e isolou a área.

As ruas do entorno foram interditadas por guardas municipais; a Defesa Civil municipal Corpo de Bombeiros cuidaram das primeiras providências preventivas; horas depois, o esquadrão antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) chegou de helicóptero e imediatamente entrou em ação. Um policial vestido com roupas especiais, realizou a operação de detonação por volta das 11h40, por meio de equipamento apropriado.