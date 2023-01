Os secretários Pascoutto e Fábio Ribeiro acompanham de perto o andamento das obras no dique do Paraíba - Foto Divulgação

Os secretários Pascoutto e Fábio Ribeiro acompanham de perto o andamento das obras no dique do Paraíba Foto Divulgação

Publicado 05/01/2023 11:17

Campos - A previsão de chuvas significativas entre esta quinta-feira (05) e domingo (09) deixa a Secretaria de Defesa Civil de Campos dos Goytacazes (RJ) preocupada, principalmente porque há possibilidade de ocorrência de pancadas fortes em alguns momentos; o Setor de Monitoramento do órgão está alertando moradores de áreas suscetíveis a ocorrências de alagamentos a ficarem atentos.

A orientação é para que, em caso de emergência, o morador entrar em contato pelo número (22) 98175-2512. Embora o nível do Rio Paraíba do Sul tenha registrado queda na medição realizada no final da tarde de ontem (estando a cota em 8,11 metros), a Defesa Civil está atenta, porque chove nas cabeceiras e o transbordo ocorre quando atinge o volume de 10,40 metros.

O desabamento de parte do dique do rio próximo do centro da cidade aumenta a preocupação, porque a área está vulnerável. O secretário de Defesa Civil, Coronel Alcemir Pascoutto, e o de Obras e Infraestrutura, Fábio Ribeiro, vistoriaram os trabalhos de contenção nessa quarta-feira (04).

Cerca de 200 metros do dique da Avenida XV de Novembro, próximo da Ponte Barcelos Martins, se rompeu durante as fortes chuvas que atingiram o município no último dia 19 de dezembro. As obras são realizadas pelo governo do Estado e Pascoutto explica que a vistoria teve como objetivo principal apresentar a situação a Fábio Ribeiro, que assumiu a Secretaria de Obras na última segunda-feira (02).

Outro objetivo apontado pelo coronel foi cobrar celeridade por parte da empresa que está executando as obras no local: “nós estamos enfrentando um período de cheia no rio Paraíba do Sul, não apenas por causa das chuvas que caem na região, mas também por conta das águas que desaguam no leito do rio, vindo de outras regiões, principalmente, da Zona da Mata Mineira, onde estão presentes os principais afluentes do Paraíba”.

O secretário reforça que a celeridade no andamento das obras se faz necessário, para evitar que o processo seja interrompido, bem como para estabelecer novamente a normalidade na região. Fábio Ribeiro concorda e ressalta que a celeridade é uma preocupação do prefeito Wladimir Garotinho, por causa da instabilidade do tempo, que poderá afetar todo o trabalho.

“Eu já acompanhava as ações e, agora, mais de perto ainda; a preocupação com a finalização da obra é de todos nós gestores”, acrescenta o secretário. A conclusão da reconstrução da parte afetada está prevista para seis meses; o trecho da Avenida XV de Novembro deve continuar interditado por cerca de três meses e só após esse período poderá ser liberado meia pista para fluxo de veículos.