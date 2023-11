A modalidade contou com a participação de equipes de Campos e de outras cidades - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 28/11/2023 16:27

Campos - Melhor condicionamento cardiovascular; fortalecimento muscular; resistência muscular localizada; melhora da postura, da autoestima e da socialização. Estes são alguns benefícios do Desafio de Canoa Havaiana, modalidade que movimentou o Cais da Lapa, no centro de Campos dos Goytacazes (RJ) no último domingo (26), às margens do Rio Paraíba do Sul.

A modalidade chamou atenção, principalmente, pela particularidade das canoas, incluindo conexão com um flutuador e possibilitando a socialização dos praticantes. Valeu pelo 1º Campos VAA, com a participação de equipes de Campos e de outras cidades, com apoio da prefeitura, através da Fundação Municipal de Esportes (FME).

O vice-presidente da FME, Sandro Moura, pontua que o evento esportivo contou com várias modalidades: “O desafio de canoa havaiana vem ganhando cada vez mais adeptos no país. O 1º Campos VAA foi realizado no Rio Paraíba do Sul, com base no Cais da Lapa, um dos maiores cartões postais de Campos, que foi recentemente revitalizado”, destaca Moura, lembrando de outras programações desenvolvidas pela Fundação.

“Em agosto deste ano, a FME promoveu o Encontro de Jet Ski em Lagoa de Cima, e em setembro, o 1º Torneio de Pesca com Caiaque, no Rio Paraíba”. Na opinião do vice-presidente, são eventos que resgatam não apenas o esporte náutico, mas fomenta o turismo local e movimenta o comércio e a economia de Campos.