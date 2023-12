A Secretaria de Fazenda fica no centro da cidade e atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 08/12/2023 17:54 | Atualizado 08/12/2023 17:54

Campos – Quem mora em Campos dos Goytacazes (RJ), é contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e estiver em dia até o próximo dia 30, terá desconto de 10% no pagamento do imposto do exercício de 2024 na primeira cota única, que vence no dia cinco de fevereiro.

Já para o contribuinte que tiver algum débito e optar por pagar o imposto também na primeira cota única, o abatimento será de 7%; quanto à segunda cota única, vencerá no dia 11 de março. Está definido que o desconto será de acordo com a variação da inflação e divulgado no final deste mês.

Segundo a Secretaria de Fazenda, o decreto com as regras do IPTU 2024 será publicado após divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ainda neste mês. Quem possui débito com o município continua podendo parcelar a dívida em até 60 vezes.

Cada parcela mínima de uma Unidade Fiscal de Campos (Ufica) para Pessoa Física e cinco para Pessoa Jurídica. O parcelamento pode ser feito por meio do endereço eletrônica, da secretaria (www.fazenda.campos.rj.gov.br). Quem tiver dúvida deve entrar em contato com a Fazenda, pelo número 0800-6025343, ou comparecer ao órgão, na Rua 13 de Maio, 129, no Centro; das 9h às 16h.

De acordo com a secretaria, as oportunidades oferecidas e o reconhecimento da população de que os valores arrecadados retornam em serviços, têm contribuído para o crescimento no índice de pagamentos: “Por esse motivo, são implementadas melhores condições de negociações para aqueles que mantêm seus compromissos em dia junto ao Fisco”, justifica a assessoria da Fazenda.