Rodrigo Resende e Ana Paula Bernades tiveram papel importante na premiação do município - Foto Divulgação

Publicado 08/12/2023 19:01 | Atualizado 08/12/2023 19:10

Campos – Classificado entre os 25 melhores municípios em desenvolvimento no índice da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) acaba de receber o “Prêmio Contador Heraldo da Costa Reis-Qualidade na Informação Contábil e Fiscal do Setor Público”, em função da excelência de qualidade na gestão fiscal e na transparência.

A distinção é do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, consagrada durante a 60ª Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro no último dia primeiro. O objetivo da premiação é reconhecer o gestor do município e os profissionais da contabilidade que atuam nesse segmento “prestando relevantes serviços para a administração pública, atendendo aos interesses da sociedade e gerando informações para a tomada de decisão, controle e transparência”.

O município também aparece em primeiro lugar no Estado no ranking do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais (Siconfi) - Secretaria do Tesouro Nacional. O secretário de Transparência e Controle, Rodrigo Resende, representou o prefeito Wladimir Garotinho na solenidade.

Na avaliação de Resende, o prêmio é resultado de um trabalho feito de forma séria e por um município que visa o melhor para sua população, com uma gestão séria protagonizada pelo prefeito Wladimir Garotinho e o vice-prefeito Frederico Paes: “O prêmio não é apenas da prefeitura, e sim de todos os campistas”, destaca.

CONTAS APROVADAS - O secretário pontua que além do Prêmio Contador, de primeiro lugar no ranking do Siconfi e um dos melhores em desenvolvimento, Campos ainda teve todas as contas do governo aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

“Já no primeiro ano de gestão de Wladimir Garotinho, as contas da Prefeitura de Campos foram aprovadas pelo TCE-RJ graças à nova metodologia implementada na gestão fiscal e administrativa, com a introdução da nova inovação e na capacitação dos servidores com foco na transparência”, observa Resende lembrando que no final de outubro o nome de Campos foi destaque no Estado em função do salto de 50 posições Índice de Gestão Fiscal da Firjan (IGFF).

“Campos figurava na 73ª posição e saltou para a 23ª posição na atual gestão, graças ao modelo de gestão implementado, com ênfase na transparência e austeridade no controle das contas”. Também participaram do evento o subsecretário Geral, Luis Fernando de Alvarenga Leandro; o subsecretário de Custos, Mário Lopes Machado Júnior; e a Contadora Geral do Município, Ana Paula Bernades.