Bombeiros foram rápidos no atendimento, mas tiveram dificuldades para debelar o fogo Foto Reprodução

Publicado 09/12/2023 12:27 | Atualizado 09/12/2023 12:32

Campos - A frota de 36 ônibus da empresa São Salvador, em Campos dos Goytacazes (RJ), acaba de sofrer desfalque de 21 veículos, destruído em um incêndio na madrugada deste sábado (9), cujas causas ainda estão sendo apuradas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta de 4h30, e houve dificuldades para debelar o fogo.

A garagem fica no Parque Presidente Vargas, Km 15 da BR-101, no subdistrito de Guarus e o volume de fumaça tomou grande parte do bairro. Quatro viaturas de combate a incêndio, duas de salvamento e três de suporte pré-hospitalar para eventuais vítimas aturaram, envolvendo cerca de 20 bombeiros.

Segundo informações obtidas no local, apenas vigias estavam na garagem, mas não há registro de feridos. O atendimento da empresa nas linhas do interior do município não ficou prejudicado, porque os 13 veículos que atendem às regiões não foram atingidos; mas o mesmo não acontece nas localidades próximas do centro da cidade cobertas pela empresa.

No entanto, o Instituto Municipal de Transporte e Trânsito (IMTT) já está providenciando um plano emergencial de atendimento. O presidente do IMTT, Nelson Godá e a equipe do órgão estiveram no local do incêndio e constataram que os ônibus das linhas do interior não estavam na garagem, porque ficam nas localidades às quais servem. (Mais informações a qualquer momento).