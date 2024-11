Wainer observa que a questão da avaliação não é uma operação simples, mas é necessária - Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 21/11/2024 17:49

Campos – Por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) inicia, no dia dois de dezembro, a terceira autoavaliação dos servidores. A medida é focada na progressão funcional. Tratam-se das letras, que representam 2,5% de aumento no salário-base, implementando o Plano de Cargos, Carreira e Salários.

O procedimento será feito por meio eletrônico, no site da prefeitura. A portaria deverá ser publicada no próximo dia 29. A divulgação foi feita terça-feira (19), pelo secretário Wainer Teixeira, que se reuniu com os servidores que ocupam cargo de chefia para esclarecer a importância da autoavaliação, da imparcialidade e dos tópicos a serem levados em consideração, a exemplo da assiduidade, pontualidade e permanência dos servidores.

A expectativa é de que 11 mil funcionários estatutários devem fazer a autoavaliação: “A avaliação do servidor vai acontecer entre dois e 16 de dezembro e, do dia 17 ao dia 31, teremos a avaliação da chefia. O servidor público faz sua autoavaliação, se avalia e, em seguida, sua chefia imediata também tem o momento de fazer a avaliação desse servidor público. As notas são paritárias e, ao final, se trabalha com a média das notas”.

Wainer considera a iniciativa muito importante: “A questão da avaliação não é uma operação simples, mas é necessária. Todo servidor público tem direito à sua avaliação, porque se trata de um benefício que, ao final, dá a possibilidade de acrescimento de 2,5% no salário”. A presidente da Subcomissão de Acompanhamento e Desenvolvimento Funcional, Luísa Lima Martins, chama atenção para o prazo da avaliação.

Luísa observa que não havia essa cultura de avaliação: “É algo que está sendo instituído, então é importante estarmos atento ao prazo porque, assim como a gente cobra, também temos que dar o que é de direito, que é um benefício nosso. Então é preciso realmente estar atento com relação ao prazo e com relação ao preenchimento correto da avaliação para receber o benefício”.

A presidente pontua que, além de servir de base para a progressão funcional, a avaliação tem como objetivo a eficiência, visando melhorar a prestação dos serviços públicos: “Diante da avaliação, será possível verificar os pontos fortes e fracos do servidor, servindo, inclusive, para direcionar a uma futura capacitação”, explica.